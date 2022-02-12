Сегодня начинается 12-й лунный день в созвездии Рака, который может сделать все знаки зодиака чудь более чувственными, милосердными и добрыми по отношению к окружающим. Этот период может растопить сердце даже самых хладнокровных представителей гороскопа: Овнов, Раков, Дев, Весов и Козерогов.

А самые добродушные знаки зодиака будут полны сил и энергии, чтобы справиться с любым проектом. Обязательно поделитесь своим позитивом с коллегами. Решайте любые задачи с фантазией, потому что работа принесет сегодня удовольствие и вас будет ждать вознаграждение за проявленные старания.

Составили подробный гороскоп для знаков зодиака, которых 12-е февраля 2022 года изменит больше всего.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Вас можно назвать одним из самых сложных знаков зодиака, у которого равнодушие и черствость могут быть не самыми обидными проявлениями характера. Но сегодня эти чувства не пойдут вам на пользу. Ваше мировоззрение начнет меняться, а с ним появятся новые приоритеты и принципы. Поэтому в вашем сердце могут поселиться поддержка, сострадание и желание создать семейный уют собственными руками. Вперед, Овны! Звезды будут на вашей стороне.

Рак (22 июня - 22 июля)

Иногда Раки проявляют себя властными и ревнивыми натурами, но сегодня настало время показать теплые человеческие чувства, которые также вам свойственны. Не допускайте, чтобы ваши слова и поступки показались кому-то слишком грубыми и обидными. Начните помогать окружающим и перестаньте зацикливаться на своих проблемах.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Несмотря на то, что Девы довольно часто руководствуются холодным рассудком, чувства оставляют в стороне и желают все контролировать, сегодня вам необходимо убрать из лексикона острые слова и постараться никого не критиковать. День принесет много приятных моментов, постарайтесь быть открытыми и искренними с окружающими.

Весы (24 сентября - 23 октября)

В обычной жизни Весы испытывают больше трепета и любви к работе, чем живым существам. Они стремятся избегать ответственности и порой окружающим людям кажется, что любить они не способны. Но сегодня вам захочется проявить себя с романтической стороны, добавить немного игривости и флирта в отношения, порадовать близких приятным сюрпризом или любимым блюдом. Сегодня важно чувствовать благодарность за все события, которые будут происходить в вашей жизни. Это в будущем обернется для вас только добром.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вам придется много работать, но результат вас порадует довольно быстро, если проявите к людям чуть больше тепла и внимания. С коллегами постарайтесь не пререкаться, ищите вдохновение в творчестве. Сделайте так, чтобы ваша работа приносила людям радость. Если добавите в свою жизнь чуть больше громкого и озорного смеха, ваша суперсила откроется. Попробуйте стать более жизнерадостными.

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