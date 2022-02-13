Закрытую встречу руководителей парламентских фракций и групп с силовиками касательно возможного вторжения Российской Федерации перенесли на завтра.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Встречи сегодня не будет. Она перенесена на завтра", - сообщили в пресс-службе спикера парламента Руслана Стефанчука.

Известно, что в ходе встречи планируют заслушать:

Министра обороны Алексея Резникова

Главу МВД Дениса Монастырского

Главу СБУ Ивана Баканова

Руководителей разведки

Главу НБУ Кирилла Шевченко

Главу Минфина Сергея Марченко

Напомним, сегодня должна была состояться закрытая встреча руководителей парламентских групп и фракций с силовиками посвященная российской угрозе.

Напомним что на днях США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив, что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

А международные авиакомпании заговорили о возможной отмене рейсов из-за того, что международные страховщики могут снять гарантии. Владельцы частных самолетов сказали "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолеты должны покинуть до истечения этого срока Украину.