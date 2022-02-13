Встречу парламентских руководителей с силовиками перенесли на завтра. Фото: Твиттер

Закрытую встречу руководителей парламентских фракций и групп с силовиками касательно возможного вторжения Российской Федерации перенесли на завтра.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Встречи сегодня не будет. Она перенесена на завтра", - сообщили в пресс-службе спикера парламента Руслана Стефанчука.

Известно, что в ходе встречи планируют заслушать:

  • Министра обороны Алексея Резникова
  • Главу МВД Дениса Монастырского
  • Главу СБУ Ивана Баканова
  • Руководителей разведки
  • Главу НБУ Кирилла Шевченко
  • Главу Минфина Сергея Марченко

Напомним, сегодня должна была состояться закрытая встреча руководителей парламентских групп и фракций с силовиками посвященная российской угрозе.

Напомним что на днях США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив, что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

А международные авиакомпании заговорили о возможной отмене рейсов из-за того, что международные страховщики могут снять гарантии. Владельцы частных самолетов сказали "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолеты должны покинуть до истечения этого срока Украину.

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