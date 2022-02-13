Закрытую встречу в Раде по поводу российской агрессии перенесли на завтра
Закрытую встречу руководителей парламентских фракций и групп с силовиками касательно возможного вторжения Российской Федерации перенесли на завтра.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Встречи сегодня не будет. Она перенесена на завтра", - сообщили в пресс-службе спикера парламента Руслана Стефанчука.
Известно, что в ходе встречи планируют заслушать:
- Министра обороны Алексея Резникова
- Главу МВД Дениса Монастырского
- Главу СБУ Ивана Баканова
- Руководителей разведки
- Главу НБУ Кирилла Шевченко
- Главу Минфина Сергея Марченко
Напомним, сегодня должна была состояться закрытая встреча руководителей парламентских групп и фракций с силовиками посвященная российской угрозе.
Напомним что на днях США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив, что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.
А международные авиакомпании заговорили о возможной отмене рейсов из-за того, что международные страховщики могут снять гарантии. Владельцы частных самолетов сказали "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолеты должны покинуть до истечения этого срока Украину.