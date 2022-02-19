Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции.

Главные выводы подводит телеграмм-канал Политика Страны.

"Теперь понятно, почему Байден просил Зеленского не приезжать - украинский президент "наехал" на Запад.

Главные тезисы того, что сказал Зе:

1. Запад нагнетает ситуацию с "вторжением", это убивает экономику Украины. При этом никаких гарантий безопасности Киеву не дают и в НАТО не принимают.

2. На Западе откровенно "разводят" Украину, рассказывая ей о "гарантированной войне", но при этом даже не публикуют списка санкций против России.

3. Заявил, что пока Германия и Франция требуют от Украины выполнения "Минска-2", на Донбассе снова гибнут люди. То есть, использует обострение как повод "съехать" с обещаний внести законы по Минским соглашениям. К слову, Зеленский сказал, что у него уже готовы некие "драфты" законопроектов для политической части "Минска-2". Но пока их никто не видел.

Мюнхенская речь Зеленского дала определённое понимание того, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения".

Все просто - он думает, что его "разводят".

Запад "разводит" угрозой российского "вторжения", чтоб сделать Зе более послушным по широкому перечню вопросов - от выполнения Минских соглашений до назначения главы САП.

Москва "разводит" эвакуациями и мобилизациями, а также подрывом уазика "главы народной милиции", чтоб создать повод для признания "ЛДНР" Россией.

То есть, это все, с точки зрения Зе, не очень важно и никакой войны не будет.

И нужно просто дождаться пока стихнет западный и северо-восточный информветер, унеся с собой паникёров, олигархов и западные посольства, чтоб остался один Зеленский - сидя на высоком киевском троне, самодержавно управляя пространством вид Сяну до Мариуполя.

Насколько имеет какое-то отношение к реальности эта концепция увидим уже в ближайшее время.

Напомним, что в субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности выступил Владимир Зеленский. В его выступлении преобладали упреки и требования, хотя при этом украинский президент заявил о том, что Украина будет возвращать Крым и Донбасс только мирным путем. Так он ответил на опасения Путина, что Киев, если вступит в НАТО, может пойти в атаку на полуостров.

Кроме того, Зеленский дал понять, что Запад его разводит с "вторжением России".

Также "Страна" сообщала, что Зеленский в Мюнхене обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы безопасности.