Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что комендантский час, который планировали ввести на все воскресенье, отменяется.

Об этом глава города рассказал у себя на странице в Telegram. Градоначальник сказал, что появилась новая информация военного командования.

"Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", - сообщил Кличко, тем самым опровергнув предыдущую информацию относительно ограничений на передвижение в воскресенье.

Скриншот: Telegram/Віталій Кличко

Ранее мы рассказывали, что в Запорожье вводят "суточный" комендантский час. Он начнется в 20:00 субботы, 26 марта, и закончится в 05:00 понедельника, 28 марта.

Также "Страна" писала, что от обстрелов российских войск за месяц полномасштабной войны в Киеве погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей.