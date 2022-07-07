В пятницу, 8 июля, через Украину протянется полоса влажного воздуха. Она принесет дожди в часть регионов от Одесской и Черкасской областей через Полтавщину до Сумщины. Немного осадков достанется и Карпатам.

Такой прогноз дает в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины 8 июля существенных осадков не предполагается. Температура воздуха еще останется текущей: жарко будет на юге, востоке, а также в Полтавской и Днепропетровской областях - +28...+34 градуса. Свежий, комфортный воздух установится на западе, севере и в большинстве центральных областей - +22...+28 градусов.

В Киеве завтра какие-нибудь серьезные осадки вряд ли возможны, температура воздуха будет колебаться около +25 градусов.

Жара в южной части Украины и в восточных областях ослабнет 10-11 июля, станет заметно легче дышать.

На сегодня Диденко прогнозировала жару во многих регионах с постепенным ее отступлением из некторых отдельных областей.

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