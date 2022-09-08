Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 8 сентября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 51250 человек (+640 за сутки),

танки - 2112 (+15) единиц,

боевые бронированные машины - 4557 (+37),

артиллерийские системы - 1226 (+32),

РСЗО - 305 (+5),

средства ПВО - 159 (+3),

самолеты - 239 (+2),

вертолеты - 210 (+2),

автомобильная техника - 1907 (+40),

корабли/катера - 15,

БПЛА - 884 (+4),

специальная техника 38,

крылатые ракеты 214.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

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