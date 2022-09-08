ВСУ уничтожили еще больше техники врага. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 8 сентября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личный состав - около 51250 человек (+640 за сутки),
  • танки - 2112 (+15) единиц,
  • боевые бронированные машины - 4557 (+37),
  • артиллерийские системы - 1226 (+32),
  • РСЗО - 305 (+5),
  • средства ПВО - 159 (+3),
  • самолеты - 239 (+2),
  • вертолеты - 210 (+2),
  • автомобильная техника - 1907 (+40),
  • корабли/катера - 15,
  • БПЛА - 884 (+4),
  • специальная техника 38,
  • крылатые ракеты 214.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

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