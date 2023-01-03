В США ключевой матч игрового дня Национальной футбольной лиги (НФЛ) между "Баффало Биллс" и "Цинциннати Бенгалс" прервали из-за потери сознания игроком Дамаром Хэмлином. Он упал и отключился после столкновения с соперником Ти Хиггинсом. Игру отложили, а 24-летнего защитника доставили в больницу.

Об этом сообщают американские медиа.

Происшествие случилось во время первой четверти матча НФЛ, при счете 7:3 в пользу "Цинциннати". Защитник из "Баффало" Хэмлин столкнулся с Ти Хиггинсом, упал на спину и потерял сознание.

Первую помощь ему пытались оказать тренеры, затем на поле появились медики. Пострадавшему игроку сделали сердечно-легочную реанимацию и доставили его в больницу.

Позднее стало известно, что Хэмлин перенес остановку сердца, однако врачи смогли восстановить сердцебиение еще на игровом поле.

Сейчас Дамара перевели в медицинский центр Университета Цинциннати для дальнейшего обследования и лечения, там ему ввели успокоительное. В заявлении НФЛ сказано, что он находится в критическом состоянии.

Часть игроков "Баффало" вернулись на базу команды, но некоторые остались вместе с Дамаром, а столкнувшийся с ним Ти Хиггинс заявил, что молится о здоровье Дамара.

"Мои молитвы и мысли обращены к семье Хэмлинов. Я молюсь, чтобы ты выкарабкался, брат", - сказал он.

По словам специалиста отделения неотложной помощи Энтони Кардилло, выздоровление спортсмена будет зависеть от продолжительности остановки сердца.

"Главная проблема заключается в том, сколько времени у него не было сердечной деятельности. Каждая секунда на счету", - сказал врач.

Между тем друг Хэмлина Джордон Руни написал в социальных сетях, что жизненные показатели игрока пришли в норму. В настоящее время медики проводят обследование и выясняют причины произошедшего.

Матч доигран не был. Точное время переигровки станет известно позже.

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