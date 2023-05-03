Бывший президент США Барак Обама во вторник вечером поужинал экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в берлинском ресторане.

Фото ужина публикует Bild.

Около 19:00 (20:00 по Киеву) лимузин Обамы был замечен около ресторана "Понте" на пересечении Регенсбургер и Ансбахер штрассе в Берлине. Экс-президента США встретила сама Меркель в сопровождении супруга Йоахима Зауэра. Все трое проследовали в заведение. Ужин продлился до 22:30 (23:30 по Киеву), гости покинули ресторан "с улыбками на лицах". Подробностей о содержании их беседы газета не приводит.

Обама прибыл во вторник в германскую столицу для участия в мероприятии "Вечер с президентом Бараком Обамой", которое пройдет сегодня вечером на Mercedes-Benz Arena. Во время него он расскажет о "больших вызовах и шансах нашего времени".

Меркель ранее уже встречалась с Обамой после официального сложения с себя полномочий канцлера в декабре 2021 года. СМИ также сообщали о встрече двух политиков в Вашингтоне в июне 2022 года.

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