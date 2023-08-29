Схема гарантий безопасности Украине, призванная "застолбить" поддержку Киева даже в случае смены власти в США, сталкивается со сложностями.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Во-первых, администрация Байдена не факт, что сможет "связать" следующего президента международными соглашениями по Украине, а Трамп уже доказал готовность отменять сделки своих предшественников.

Во-вторых, европейским государствам не хватает финансовых и военных возможностей, чтобы компенсировать возможное падение помощи США, если ее сократит будущий президент.

"Несмотря на широкую поддержку Украины со стороны обеих партий, ведущие кандидаты в президенты от Республиканской партии дали понять, что поддержка США должна прекратиться", - пишет издание.

"Европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации Байдена окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми, чтобы обеспечить надежное сдерживание против России", - говорится в статье.

По данным WSJ, сейчас обсуждается четырехлетний срок гарантий Украине. Этим надеются убедить Кремль, что Россия "не дождется" окончания военной помощи Киеву. Но подготовка этих планов займет "много месяцев", и некоторые двусторонние соглашения будут заключены только в следующем году.

"Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства", - говорится в материале. На Западе хотят гарантировать, что их оборонные предприятия смогут оказать обещанную военную помощь Украине, не снижая при этом собственных потребностей.

Париж рассчитывает начать переговоры с Украиной по гарантиям безопасности в ближайшие несколько недель. Примерно в то же время пройдет второй раунд переговоров с Вашингтоном.

Ранее мы писали о том, что республиканец Вивек Рамасвами призвал США прекратить помогать Украине.

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