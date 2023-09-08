Недавно издание Bild сообщило, что в немецком Айнбеке (Нижняя Саксония) мужчина бросил мальчика-украинца через мост в канал, потому что тот не хотел говорить по-русски. Однако следствие подвергло сомнению такую версию, а сегодня прокурор заявил, что это неправда.

Об этом пишет Die Welt.

По версии следствия, мальчик-украинец играл с другими детьми в канале, ради развлечения выкрикивая матерные слова. Затем мужчина пришел и заговорил с детьми по-русски, потому что они его поняли. По информации свидетелей, они рассердили мужчину, и завязался спор.

По данным следствия, когда 10-летний мальчик забрался на стальную балку, чтобы перелезть через перила моста, разгневанный мужчина схватил мальчика за рубашку.

Полиция полагает, что из-за хватки мужчины мальчик потерял равновесие. Но мальчик приземлился на ноги в воду глубиной всего 20 сантиметров и не упал.

По версии прокуратуры, мужчина бросил в мальчика бутылку. Однако прокуроры сомневаются, был ли это прицельный бросок и был ли ранен десятилетний ребенок, говорится в сообщении.

По словам прокурора, первоначальное серьезное подозрение в отношении этого человека было основано на показаниях свидетелей, следах крови на стальной балке моста и заключении врача больницы. Но позже следствие пришло к выводу, что мальчик дал ложную информацию из-за опасения, что дома у него могут возникнуть неприятности из-за грязной одежды и травмы ноги.

После предполагаемого нападения в конце августа прокуратура начала расследование в отношении

мужчины за покушение на непредумышленное убийство. Ожидается, что после получения новых результатов этот процесс будет прекращен.

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А в Чехии местные школьники забуллили девочку из-за того, что она украинка.