Комитет Верховной Рады одобрил законопроект о политически значимых лицах (PEP), однако в редакции, которая не отвечает требованиям ЕС.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета по пересмотру редакции законопроекта до второго чтения", - написал он.

Как пишет глава Центра по борьбе с коррупции Виталий Шабунин речь идет о правке нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, которая откладывает вступление в силу норм этого закона о пожизненном сохранении статуса для РЕР и его близких родственников до вступления Украины в ЕС.

На днях МВФ напоминал, что ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновления налоговых проверок.

Норма о пожизненном сохранении статуса PEP вызывает протесты среди депутатов. Этот статус накладывает на его носителей много ограничений, в первую очередь касательно финансовых операций и работы с банками. Поэтому многие депутаты заявляют, что принятие данного закона может обнулить мотивацию людей идти на госслужбу.

Ранее мы писали о том, что Кабмин отложил создание реестра олигархов до окончания войны.