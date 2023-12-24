На фронте, выполняя боевое задание, погиб украинский актер театра и кино Богдан Колесник.

Об этом сообщает в воскресенье, 24 декабря, Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей странице в Фейсбуке.

"Вчера, 23 декабря, на фронте, выполняя боевое задание, погиб талантливый украинский актер Богдан Колесник", - говорится в сообщении.

Богдан Колесник работал в театре "Личности" и в Украинском современном театре. Также принимал участие в съемках сериалов "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка".

Напомним, недавно на фронте погибли два известных украинских актёра: Андрей Павленко и Василий Кухарский. Павленко снимался в фильмах "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны. Одесса", "Страсти по Чапаю", "1941", "Девять жизней Нестора Махно", "Женский доктор". В свою очередь Кухарский стал известен по роли в фильме "Максим Оса: золото Песиголовца". Также играл в фильмах "Отряд", "Ментовские войны", "Пляж", "Отторжение", "Спасти Веру" и других.

А летом на фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский, снимавшийся в сериалах "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны".