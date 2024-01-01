Ночью 1 января в Донецке сообщили о четыре погибших и 13 раненых после удара по центру города.

На кадрах, которые публикуют в сети, снаряд РСЗО на площади Ленина, рядом с памятником.

Также в сети публикуют последствия прилета по гостинице "Донбасс Палас" в центре Донецка.

Судя по видео, обстрел случился в разгар новогоднего банкета.

Напомним, что в ночь на 1 января Воздушные силы сбили рекордное количество бепилотников, выпушенных рф, 87 единиц. Всего россиянами было выпущено 90 дронов.

Также мы писали о том, что ночью под ударом был Львов. Там пострадал университет в Дублянах и музей Романа Шухевича. Мэр города отметил, что в день рождения Степана Бандеры, 1 января, был атакован университет, где он учился.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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