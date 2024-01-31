США в 2023 году вышли на рекордный уровень экспорта своего оружия, увеличив его на 16% - до 238 млрд долл.

Об этом сообщил Госдепартамент США, передает Reuters.

В свою очередь многие страны стремились пополнить свои запасы, отправленные в Украину, и подготовиться к возможным новым войнам. В частности, активно закупались Польша и Германия.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен говорит, что продажа и передача оружия рассматриваются как "важные инструменты внешней политики США, имеющие потенциальные долгосрочные последствия для региональной и глобальной безопасности".

Ранее сообщалось, что Украина может в среду получить от США реактивные снаряды GLSDB (аббревиатура переводится как бомба малого диаметра наземного базирования) в рамках анонсированных в прошлом году поставок.

При этом недавно стало известно, что власти США хотят настроить военную помощь для Украины через третьи страны. В обмен Госдеп "может изучить возможности для потенциального выделения дополнительных средств иностранного военного финансирования в размере до $200 млн для Греции".

Госдеп США ранее разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования.