Появилось традиционное вечернее обращение Владимира Зеленского. Оно записано в самолете после завершения визита в Германию.

Главное в обращении президента:

Рассказал о встречах с лидерами Германии, которые пообещали новый пакет военной помощи.

Также прокомментировал свою встречу в Ватикане с папой римским. Разговор шел об освобождении пленных.

Рассказал, что в Канаде готовится форум по гуманитарным вопросам, в том числе по освобождению пленных.

Комментируя визит в Лондон, сообщил, что сказал британскому премьеру о том, какая ВСУ нужна дальнобойность.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о продвижении россиян в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово Донецкой области. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявляли, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

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