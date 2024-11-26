Лондон не намерен отправлять в Украину своих военнослужащих.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, передаёт издание Politico.

Английский дипломат отметил, что "это, безусловно, нынешняя позиция Соединенного Королевства и она таковой остаётся".

Вместе с этим, Британия намерена продолжать оказывать Киеву военную поддержку, чтобы ВСУ могли вести боевые действия в следующем году, отметил Лэмми.

Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что в Украине началась критическая фаза войны.

"<...> Пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения собственной безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК", – сказал министр.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет отправлять войска в помощь Киеву.

"Мы должны избегать эскалации, Россия берёт на себя серьёзную ответственность, привлекая к войне (с Украиной - Ред.) северокорейских солдат, вербуя хуситов и иранских марионеток", – сказал дипломат.