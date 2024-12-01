Войска РФ перерезали ещё одну дорогу к Великой Новоселке
Россияне блокировали ещё одну дорогу, ведущую в Великую Новосёлку в Донецкой области.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинский военный с позывным Мучной.
Он подтверждает информацию о прорыве войск РФ в село Новый Комар к северу от города. Ранее об этом сообщал другой украинский боец.
"Ещё одна дорога в Великую Новосёлку физически перерезана. Осталась одна дорога с запада из Гуляйполе, но эта дорога уже под огневым контролем противника", – заявил он.
Ранее офицер ВСУ сообщил, что россияне прорвались в посёлок Новый Комар, к северу от Великой Новосёлки.
Говоря о ситуации вокруг Старых Тернов, военные говорят, что "в данном районе продолжаются представление ложных сведений наверх относительно удержания позиций".
Война в Украине продолжается уже 1012-й день. Последние новости с главными событиями 1 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.