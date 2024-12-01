Россияне блокировали ещё одну дорогу, ведущую в Великую Новосёлку в Донецкой области.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинский военный с позывным Мучной.

Он подтверждает информацию о прорыве войск РФ в село Новый Комар к северу от города. Ранее об этом сообщал другой украинский боец.

"Ещё одна дорога в Великую Новосёлку физически перерезана. Осталась одна дорога с запада из Гуляйполе, но эта дорога уже под огневым контролем противника", – заявил он.

Ранее офицер ВСУ сообщил, что россияне прорвались в посёлок Новый Комар, к северу от Великой Новосёлки.

Говоря о ситуации вокруг Старых Тернов, военные говорят, что "в данном районе продолжаются представление ложных сведений наверх относительно удержания позиций".

Война в Украине продолжается уже 1012-й день. Последние новости с главными событиями 1 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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