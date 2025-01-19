Уходящий президент США Джо Байден не собирался обеспечивать Украине возврат потерянных территорий и победу над Россией.

Об этом пишет журналист американского журнала The Time Саймон Шустер.

В статье "Победа Байдена в Украине стала проигрышем Зеленского" он утверждает, что победа Киева никогда не значилась среди целей Байдена, и "США не обещали Украине помочь вернуть все территории, занятые Россией" как с 2022-го, так и с 2014 года.

"Байден не обещал, что Украина вернёт больше своей территории или даже выдержит эту войну", – пишет Шустер.

Как утверждает журналист, причина такой политики основывалась на том, что, по мнению Белого дома, военная победа над РФ выходила за рамки возможностей ВСУ, даже при значительной поддержке Запада.

"Это в конечном итоге не стало бы историей успеха. Более важной целью было сохранение Украины как суверенной, демократической страны, свободной в своём стремлении к интеграции с Западом", – цитирует Шустер Эрика Грина, который при Байдене занимал должность в Совете нацбезопасности, курируя политику США в отношении России.

Ещё две цели, которых Байден достиг в Украине – сохранил единство Запада и не допустил прямой войны с Москвой. При этом, по словам Грина, на другой чаше весов – "столько страданий для Украины и столько неопределённости в том, где это в конечном итоге завершится".

"Байден ясно дал понять, что защита Украины от России не равнозначна поражению России. Поэтому неудивительно, что эта цель всё ещё остаётся далёкой для Зеленского", – пишет Шустер.

Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта начались бы в первой половине 2025 года даже в случае победы Камалы Харрис.

Также мы публиковали заявление представителей Китая, по мнению которых прекращение огня и восстановление мира в Украине выгодно всем.