Американский блогер Лекс Фридман заявил, что приедет в Россию, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

"Я поеду в Россию для интервью с Владимиром Путиным", - сказал он.

Ранее гостями Фридмана были Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Цукерберг и Оливер Стоун.

Напомним в беседе с Фридманом украинский президент несколько раз нецензурно выругался: по поводу Путина, отказа Запада ввести превентивные санкции против России накануне полномасштабного вторжения 2022 года и Будапештского меморандума.

Позже Фридман раскритиковал Зеленского за матерные высказывания. По его мнению, это может навредить мирным переговорам.