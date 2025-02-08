В Донецкой области украинская оборона "трещит по швам". Командование несет большие потери, которые приводят к хронической нехватке личного состава.

Об этом сообщает Washington Post, комментируя ситуацию в Торецке.

По информации издания, в рядах ВСУ отмечается низкий моральный дух, который продолжает снижаться на фоне неопределенности с дальнейшей помощью от США.

Такое положение может продолжить череду потерянных городов, которые "были частью линии обороны Украины на востоке".

Отмечается, что армия РФ уже год наступает, "постепенно ослабляя украинские силы, испытывающие нехватку личного состава и ресурсов". Также, несмотря на кажущееся затишье, интенсивные российские штурмовые операции продолжаются.

"Президент США Дональд Трамп, который утверждает, что его приоритетом являются американские интересы, заявил, что хочет положить конец войне, хотя его планы по обеспечению мира неясны", - говорится в статье.

Ранее мы писали о том, что Министерство обороны РФ заявляет о захвате городе Торецка в Донецкой области, за который шли бои с лета прошлого года.

Напомним, The Wall Street Journal писали о том, что Киеву катастрофически не хватает пехоты, и он использует беспилотники, чтобы отстреливать российскую пехоту. Это замедляет, но не останавливает российское наступление.

Также уточняется, что Россия имеет на фронте численное преимущество в людях 5 к 1, а местами и 10 к 1.