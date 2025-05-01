На захваченной РФ левобережной части Херсонской области арестован назначенный россиянами "глава администрации Новой Каховки" Виталий Гура.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

Накануне в сети появилось видео, на котором Гуран смеется, матерится и спрашивает, "где бабло", на фоне памятника погибшим во Второй мировой войне.

"Это пи@дец, бл@, это пи@дец. Здарова, бл@! Где бабло, нах@й, вы че, где вы, сука, е@аный рот, бл@?" - произносит на записи Гура, хохоча.

Чиновник паясничал перед записью видеообращения к жителям Новой Каховки. Судя по всему, кто-то из его окружения слил кадры подготовки к записи обращения.

По данным телеграм-каналов, Гуру доставили в отдел полиции, а затем взяли под стражу и поместили в СИЗО-1 в селе Чонгар "для проведения следственных действий". Сейчас полиция осуществляет проверку по делу об осквернении символов воинской славы России.

По результатам проверки Гуре грозит не только увольнение, но и суд.

Между тем во Львове на Холме Славы начали эксгумацию захоронений советских солдат.

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