Валютные резервы Украины в июле сократились на 4,5%. Теперь они составляют 43 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ уточняет, что сокращение произошло из-за того, что страна заплатила валютные долги на сумму 3,4 млрд долларов, а также на межбанке Нацбанк продал валюты на 3,46 млрд долларов больше, чем купил.

В то же время от западных партнеров поступило меньше, чем ожидалось: 1,17 млрд долларов от Евросоюза и 0,41 млрд от Международного валютного фонда.

Однако Нацбанк утверждает, что, "несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка".

Напомним, ранее мы писали, что МВФ прокредитует Украину на 500 миллионов долларов, но отдать фонду по старым долгам придется больше.

Также сообщалось, что Украина закупает газ на зиму в долг, за счет миллиардных кредитов. Это рискованно для курса гривны.

