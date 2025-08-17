Владимир Путин накануне встречи с американским главой Дональдом Трампом подписал указ, который открывает возможность для иностранных инвесторов вернуть долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", при условии снятия западных санкций с России. В частности, для американской нефтяной компании Exxon Mobil.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Exxon владела 30%-ной долей оператора в этом проекте и является единственным нероссийским инвестором, отказавшимся от своей доли.

При этом в постановлении указано, что иностранные акционеры, желающие вернуть свою долю, должны предпринять действия, способствующие снятию западных санкций. Они также обязаны заключить контракты на поставку необходимого для проекта зарубежного оборудования и перечислить средства на счета проекта "Сахалин-1".

Отметим, что в феврале 2022 года, когда РФ начала вторжение в Украину, Exxon понесла убытки в размере 4,6 млрд долларов при выходе из российского бизнеса.

Ранее министр финансов США Скотт Бессант заявил, что европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или "заткнуться".