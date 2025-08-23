В России умер исполнительный директор медиагруппы "России сегодня" Кирилл Вышинский. Он ушел из жизни на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Вышинский является уроженцем Днепропетровска, в 2014 году он возглавил расположенный в Киеве портал "РИА Новости Украина".

Был задержан СБУ в 2018 году, а годом позже был выдан в Россию по обмену.

Родился Кирилл Вышинский 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.

Завершив обучение в 1991 году, Вышинский начал трудовую деятельность в качестве преподавателя русского языка и литературы в той же школе, которую когда-то окончил сам.

В журналистику он пришел в 1996 году, заняв должность шеф-редактора "11 канала" в Днепропетровске. С 1999 по 2006 годы работал редактором и ведущим на украинском телеканале ICTV, где возглавлял информационную службу и программу "Подробно" с Дмитрием Киселевым, а также был автором и ведущим собственной передачи "На самом деле".

В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, где занял пост собкора в Киеве.

Накануне мы писали о том, что в Минске умер популярный в 1980-е и 1990-е певец родом из Ровно Ярослав Евдокимов, автор и исполнитель шлягера "Фантазер". Ему было 78 лет.

В июле в Ялте скончался режиссер Юрий Кара, снявший фильмы "Воры в законе" и "Мастер и Маргарита". Ему было 70 лет.