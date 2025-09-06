Российский киноблогер Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian внесен в списки сайта "Миротворец".

Судя по приведенным на сайте ссылкам, Баженов попал на "Миротворец" за свой ролик с обзором и сравнением пропаганды Украины и России в котором он осуждал и высмеивал шаблонные сюжеты обеих стран (к примеру сериал "Гвардия", снятый в Украине, и "Военный Корреспондент", снятый в России).

Кроме того, в 2022 году BadComedian заявлял что отправлял деньги на гуманитарные нужды и жителям Донбасса, и гражданам других регионов Украины.

"Миротворец" обвиняет его в "манипулировании общественно значимой информацией, распространении нарративов кремлевской пропаганды и в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".

При этом блогер был внесен на "Миротворец" ещё в сентябре 2022 года. Однако в публичном поле заметили это только сейчас.

Ранее мы писали, что американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец" после его участия в Московском кинофестивале.

Напомним, израильскую участницу "Евровидения" внесли на "Миротворец" за выступления в оккупированном Крыму.