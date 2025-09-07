Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс проявил интерес к покупке украинских предприятий, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на анонимные источники на фоне информации о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность использования американских частных военных подрядчиков в послевоенной Украине.

По данным издания, Принс активно искал контакты с представителями украинских оборонных компаний, выпускающих дроны, и хотел встретиться с ведущими игроками отрасли. Источники полагают, что американского бизнесмена могли заинтересовать украинские разработки в сфере военных технологий.

"Эрик собирается покупать компании, производящие беспилотники", — сказал один из источников, а другой подтвердил, что Принс очень заинтересован в украинских производителях дронов.

При этом источник сомневается, в том, что ему продадут предприятия, так как "для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами".

"Беспилотники сегодня — ключевой элемент арсенала любой ЧВК. Если у неё нет БПЛА или, скажем, систем радиоэлектронной борьбы, она отстаёт", — отметил один из источников The Guardian.

Интерес Принса к Украине возник после того, как в этом году он был консультантом по скандальной программе уничтожения беспилотников на Гаити, а также отправил сотни бойцов в эту воюющую страну, где сосредоточены западные горнодобывающие компании, пишет газета.

Ранее мы сообщали, что Принс предлагал президенту США Дональду Трампу выдавать американским частным военным компаниям "каперские свидетельства", позволяющие им атаковать цели за пределами США.



Напомним, что согласно данным The Telegraph, после объявления перемирия в Украине могут быть размещены американские частные военные компании. Как писало издание, таким образом Трамп стремится обойти собственное обещание не направлять в Украину американских военнослужащих.