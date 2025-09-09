Повестка, отправленная по почте, теперь официально считается врученной, заявил нардеп Александр Федиенко.

По его словам, ранее рассылка повесток по почте была вспомогательным механизмом, из-за чего адвокаты доказывали в судах, что человек не получил письмо.

Постановление Кабмина, разрешающее ТЦК печатать повестки, ликвидирует юридическую серую зону и закрепляет, что повестка по почте является официальным вручением, добавил он.

Напомним, норма о том, что повестка считается врученной после ее отправки, действует после принятия закона об усилении мобилизации в мае 2024 года.

Первыми о внедрении такой практики сообщили в Волынском ТЦК.

"Да, резервистам и военнообязанным присылаются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом на адрес, который указало лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации. Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить", - рассказала "Волынской службе новостей" спикер ведомства Ульяна Кравчук.

Как мы писали ранее, в Украине ускорят печать повесток, а следовательно и их рассылку военнообязанным. Кабинет министров принял постановление №1062, которым разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК и СП