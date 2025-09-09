Отправленная по почте повестка теперь официально считается вручённой
Повестка, отправленная по почте, теперь официально считается врученной, заявил нардеп Александр Федиенко.
По его словам, ранее рассылка повесток по почте была вспомогательным механизмом, из-за чего адвокаты доказывали в судах, что человек не получил письмо.
Постановление Кабмина, разрешающее ТЦК печатать повестки, ликвидирует юридическую серую зону и закрепляет, что повестка по почте является официальным вручением, добавил он.
Напомним, норма о том, что повестка считается врученной после ее отправки, действует после принятия закона об усилении мобилизации в мае 2024 года.
Первыми о внедрении такой практики сообщили в Волынском ТЦК.
"Да, резервистам и военнообязанным присылаются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом на адрес, который указало лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации. Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить", - рассказала "Волынской службе новостей" спикер ведомства Ульяна Кравчук.
Как мы писали ранее, в Украине ускорят печать повесток, а следовательно и их рассылку военнообязанным. Кабинет министров принял постановление №1062, которым разрешил печатать повестки областным и Киевскому городскому ТЦК и СП