В Черногории, где проживает много украинцев, хотят ужесточить правила получения и продления ВНЖ. Правительство страны внесло в парламент соответствующий законопроект.

Об этом сообщает Portmedia.

По информации издания, законопроектом предусмотрено, в частности, запрет на переход с одного типа ВНЖ на другой.

Владельцы недвижимости должны будут предоставить доказательство стоимости недвижимости от местного налогового органа, а для продления ВНЖ — подтверждение уплаты налогов и финансовую состоятельность в размере не менее 3 650 евро в год на человека.

Предпринимателям для продления ВНЖ придётся нанять как минимум трёх сотрудников на полную ставку, включая хотя бы одного гражданина Черногории.

Для IT-специалистов и медработников будет необходим годовой трудовой договор с зарплатой не ниже чем три средние годовые зарплаты в Черногории за предыдущий год.

Получать ВНЖ смогут сотрудники, нанимаемые через иностранные агентства временного труда.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года при въезде в Латвию нужно заранее подавать сведения о себе и цели поездки через систему eta.gov.lv. Это касается и украинцев.

Напомним, что Еврокомиссия собирается повысить почти втрое плату за разрешение на поездку в Евросоюз в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая заработает в конце 2026 года.