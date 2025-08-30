С 1 сентября 2025 года при въезде в Латвию нужно будет заранее подавать сведения о себе и цели поездки через систему eta.gov.lv. Это касается и украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии.

Регистрация необходима минимум за 48 часов до въезда, включая транзит. После подачи данных на указанный e-mail приходит автоматическое подтверждение, отдельного разрешения ждать не нужно. Если планы изменились, новая информация также вносится не позже чем за двое суток до приезда. Заполнять форму обязан сам путешественник.

В анкете указываются цель поездки, срок и место пребывания, маршрут, контактные данные, а также сведения о возможной службе в госструктурах, участии в выборах или занятии выборных должностей.

От регистрации освобождены граждане ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии, обладатели латвийских виз и ВНЖ, дипломаты и лица, выполняющие краткосрочные официальные функции, а также лица без гражданства со статусом в странах, перечисленных в законе.

За непредоставление данных или за ложную информацию предусмотрена административная ответственность. Те, кто въехал в Латвию до 1 сентября, регистрироваться не должны.

Напомним, что Еврокомиссия собирается повысить почти втрое плату за разрешение на поездку в Евросоюз в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая заработает в конце 2026 года.

Разрешение на поездку ETIAS будет обязательным условием для въезда в Евросоюз для граждан стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза (в том числе - и для граждан Украины).

Ранее мы писали, что с 30 июня иностранцы, которые имеют право заезжать в Россию без визы, должны заранее зарегистрироваться в мобильном приложении ruID. Эта же процедура касается и граждан Украины.