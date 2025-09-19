Россия подала апелляцию в Международный суд ООН на решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о ее причастности к поражению 17 июля 2014 года на Донбассе малайзийского "Боинга 777", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом сообщает МИД РФ.

"18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17"", - заявили в министерстве.

Москва считает, что решение Совета ИКАО основано на ошибочных выводах и нарушениях, в частности, оснований юрисдикции, применимого права, фактов и процедуры.

"Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле", - говорится в сообщении МИДа.

12 мая Совет ИКАО объявил Россию ответственной за крушение "Боинга 777" и обвинил ее в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации.

А в июле Европейский суд по правам человека заявил, что самолет сбили из российского ЗРК "Бук" и Москва несет за это ответственность. Эксперты международной Объединенной следственной группы пришли к выводу, что лайнер сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук". По данным следствия, комплекс привезли в Украину из 53-й бригады ПВО РФ, базировавшейся под Курском, и вскоре после трагедии вернули на российскую территорию.

Между тем еще в 2021 году свидетель по делу заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в зоне конфликта в Донбассе.