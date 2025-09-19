В Украине на данный момент зарегистрировано 28,7 миллиона человек.

Об этом сообщает "ВВС-Украина" со ссылкой на миграционную службу.

Издание пишет, что в проекте государственного бюджета на 2026 год на возвращение украинцев из-за границы заложено 150 миллионов гривен.

"При этом для расчетов бюджета брали данные Государственной миграционной службы о зарегистрированных в Украине 28,7 млн населения", - говорится в материале.

Согласно статистике за 2024 год, смертность в Украине превысила рождаемость в 2,8 раза. Об этом говорится в отчёте Министерства юстиции о регистрации актов гражданского состояния. За год зафиксировано 495,09 тысяч смертей и 176,78 тысяч рождений. По сравнению с 2023 годом число новорождённых снизилось на 10,71 тысяч, или на 5,7%, тогда как количество умерших практически не изменилось, уменьшившись лишь на 0,2% (1,15 тыс.).

А по данным ЦРУ, в Украине самый высокий уровень смертности в мире и самый низкий показатель рождаемости.

По информации же заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, по состоянию на конец мая с начала полномасштабной войны в Украине погибло не менее 13 тысяч мирных жителей, среди которых более 700 детей.

