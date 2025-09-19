В России сменился собственник у крупного Telegram-канала "Baza". Основатель холдинга "News Media" Арам Габрелянов сообщил, что выкупил его 100-процентную долю.

Источники РБК, в свою очередь, опровергают эту информацию и говорят, что сделка по присоединению "Baza" к "News Media" находится только на финальной стадии.

Сам Габрелянов является известным российским издателем и считается близким к Кремлю. Ему принадлежит сайт "Life", а также крупные телеграмм-каналы "Mash" и "SHOT".

Напомним, в июле главреда Baza Глеба Трифонова отправили за решетку на два месяца. Вчера его перевели под домашний арест по делу о взятке полицейскому за получение информации.

Сам Габрелянов в комментарии РБК заявляет, что покупка Baza не связана с уголовным делом против главреда и планировалась ещё до его ареста.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнес-партнеров собственника издания "Украинская правда" Томаша Фиалы и связанной с ним компании, которую обвиняли в работе в аннексированном Крыму.

