Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере. Обвиняемый сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов приговорен к пожизненному лишению свободы.

Заседание суда прошло накануне дня рождения жертвы: завтра Максиму должно было исполниться 18 лет.

Родители погибшего назвали приговор справедливым.

"Этот день мы долго ждали. Это невероятные эмоции, которые не передать словами. Это благодарность людям, которые нас поддерживали, которые с нами шли до этого победного конца. Справедливость наступила. И все услышали: пожизненное. За убийство нашего сына он получил заслуженно", — сказала мать Максима Ирина.

Сторона защиты согласилась с оценкой судом тяжести преступления, но не признает умышленное убийство, а настаивает на убийстве по неосторожности.

Обвиняемый Косов в последнем слове признал вину и покаялся, но добавил, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.

Напомним, убийство произошло 7 апреля прошлого года.

Согласно показаниям в суде друга 16-летнего Максима, пьяный Косов сам приставал к компании молодых людей и его никто не провоцировал на агрессию.