Нападающий французского ПСЖ Усман Дембеле получил "Золотой мяч", который вручают лучшему футболисту Европы по результатам опроса журнала France Football. Награду ему вручил легендарный Роналдиньо.

Форвард национальной команды Франции стал обладателем "Золотого мяча"-2025Ю который считается главной индивидуальной наградой мирового футбола на церемонии в парижском Théâtre du Châtelet.

Для 28-летнего француза это кульминация личного взлёта: воспитанник "Ренна", прошедший через дортмундскую "Боруссию" и каталонскую "Барселону", после перехода в ПСЖ в 2023-м обрёл стабильность и статус лидера в команде Луиса Энрике.

В сезоне-2024/25 он стал одним из двигателей исторического прорыв: 35 голов и 14 результативных передач во всех турнирах, а в финале Лиги чемпионов, завершившемся разгромом "Интера" - 5:0, его влияние было ключевым. Журналисты отметили также эволюцию стиля футболиста: к фирменной скорости и дриблингу добавились дисциплинированный прессинг и объём работы без мяча.

У женщин в третий раз подряд триумфовала испанка Айтана Бонмати (Барселона); Копа Трофи для лучших игроков до 21 года второй год подряд взял Ламин Ямаль, который уступил Дембеле в борьбе за главный трофей, а приз вратарю имени льва Яшина получил Джанлуиджи Доннарума., который выступал за ПСЖ. Этот же ПСЖ признан и мужским клубом года, а лондонский Арсенал - женским.