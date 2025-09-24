Американский видеохостиннг YouTube признал, что удалял каналы, которые ставили под сомнение прозрачность и честность президентских выборов в США 2020 года, на которых победил Джо Байден, и озвучиваемые официально масштабы эпидемии коронавируса. Теперь их обещают восстановить.

Об этом платформа заявила в письме комитету по правосудию палаты представителей.

"Компания прекратила работу каналов за неоднократные нарушения правил сообщества, касающихся контента о прозрачности выборов вплоть до 2023 года включительно и о COVID-19 — вплоть до 2024 года включительно. Сегодня правила сообщества YouTube позволяют более широкий спектр контента, связанного с COVID-19 и прозрачностью выборов. В отражение приверженности компании принципу свободы выражения мнений YouTube предоставит возможность всем авторам вернуться на платформу, если их каналы были удалены за повторные нарушения политики о COVID-19 и выборах, которые больше не действуют", - сказано в письме.

YouTube заверил, что "ценит консервативные голоса на своей платформе и признаёт, что эти авторы обладают значительным охватом и играют важную роль в общественной дискуссии".

Напомним, что вскоре после победы Трампа на выборах Марк Цукерберг объявил, что Meta меняет правила модерации контента в Facebook и Instagram, чтобы "восстановить свободу высказываний".

Ранее мы сообщали, что после выборов 2020 года YouTube заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Но позднее его восстановили.