Известный экстрасенс и уроженец Хмельницкого Анатолий Кашпировский пытался сам себе вылечить онкологическое заболевание, но в итоге попал в больницу.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их информации, 86-летний Кашпировский долгое время страдал от болей в брюшной полости, но отказывался обращаться к врачам за помощью. Он пытался вылечить рак своими методами, но это не помогло, его здоровье резко ухудшилось.



Его экстренно госпитализировали в Москве, и во время диагностики в больнице выяснилось, что он сильно запустил онкологическое заболевание. В брюшной полости оказалось много поражённых опухолью участков.

Врачи решили назначить лучевую терапию, однако экстрасенс пессимистично оценивает свои шансы на излечение.

Между тем его представители уверяют прессу, что Кашпировский находится в санатории, а информацию об обострении онкологического заболевания не комментируют.

Кашпировский - известный психотерапевт и экстрасенс из Украины, который прославился на весь СССР своими сеансами массового гипноза по ТВ. Сам он утверждал, что таким образом лечит от разных болезней, включая онкологические. В частности, на своих сеансах Кашпировский советовал больным раком лечиться прослушиванием записи его голоса.

Сейчас в Украине маги экстрасенсы и прочая подобная публика переживает второй расцвет. Так, известная "ведьма" Мария Тихая, которую приглашают в телемарафон, продаёт военнообязанным "защиту от ТЦК" за 120 тысяч гривен.