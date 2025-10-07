Бывший народный депутат, а ныне военный Игорь Луценко заявил о повальной лжи в ВСУ, которая стала системной.

Пост на эту тему он опубликовал в Фейсбуке.

"Лгут командиры разных уровней. Лгут взводные, лгут командиры рот, батальонов, бригад. Ложь разная — разного уровня и степени вредности. Захваченная врагом позиция всё ещё именуется нашей, её пытаются отбить, и только тогда, когда возможности для этого исчерпаны, о ней в какой-то момент докладывают как о потерянной. Лгут, что бойцы пропали без вести. Хотя по совокупности обстоятельств очевидно, что люди там уже не живы, но записывают как пропавших. Лгут о наличии и состоянии оружия и оборудования. Лгут о готовности личного состава. Лгут о количестве сбитых вражеских дронов, когда всему миру очевидна эта ложь...

Есть ложь и неочевидная. Когда роту НРК (наземных роботизированных комплексов - Ред.) на бумаге создали, а по факту они не могут работать, потому что закупленные Минобороны тысячным тиражом изделия "Х" непригодны к применению, их нужно модернизировать-перерабатывать, и никакой успешной операции рота не совершила. Или когда учебный центр "научил" оператора: по факту тот лишь пару раз управлял дроном, но уже имеет соответствующую ВУС (военно-учетную специальность - Ред.). И приходится фронтовым частям тратить свои ресурсы, чтобы доучивать.

Врать помогает секретность. Врать помогает туман войны, когда трудно подтвердить или опровергнуть факты. Лгать помогают специально обученные люди на соответствующих должностях", - сказано в публикации Луценко.

По его словам, "один из известных военачальников" каждое утро докладывает Генштабу о позициях чужих подразделений, чтобы проверить правдивость данных, которые те передают наверх.

Луценко делает вывод, что информация для принятия адекватных управленческих решений на фронте искажена. В результате "никакое эффективное управление в условиях лжи как армейской традиции нереально".

Ранее нардеп Марьяна Безуглая обвинила во лжи главкома ВСУ Александра Сырского, заявлявшего о возвращении территорий под Покровском.

Также она утверждала, что врет и Генштаб.