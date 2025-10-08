"Мы выпустили на свободу монстра". В Дании готовят запрет доступа к соцсетям для детей младше 15 лет
Дания готовится ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает британская газета The Guardian.
По ее словам, экраны и онлайн-платформы разрушают психику, отнимают у подростков способность концентрироваться и лишают их детства.
"Мы выпустили на свободу монстра. Никогда прежде так много детей и подростков не страдали от тревожности и депрессии", - сказала Фредериксен.
По новым правилам родители смогут разрешить детям пользоваться соцсетями с 13 лет. Власти рассчитывают, что ограничения вступят в силу уже в следующем году.
Ранее ряд стран Европы выразил намерение пускать подростков в интернет только по паспорту (то есть с 15 лет).
Напомним, весной народный депутат (партия "Голос") и глава комитета Верховной Ради по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин предложил "начать публичный диалог о возрастных ограничениях в соцсетях" и штрафовать соцсети за несоблюдение ограничений.
