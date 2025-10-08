Португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, чье состояние превысило миллиард долларов.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Роналду в настоящее время оценивается в $1,4 млрд. Это сделало 40-летнего португальца первым футболистом, достигшим такого уровня финансового успеха.

В июне Роналду продлил контракт с клубом "Аль-Наср" (Саудовская Аравия). По данным издания, соглашение оценивается более чем в $400 млн.

За период с 2002 по 2023 годы Роналду заработал более $550 млн. Также он подписал десятилетний контракт с Nike почти на $18 млн ежегодно и другие рекламные соглашения с такими брендами как Armani и Castrol, которые принесли ему более $175 млн.

Кроме того, у Роналду есть различные бизнесы, включая бренд CR7, сеть отелей, фитнес-центры и медиагруппу.

Напомним, в конце 2022 года Роналду перешел в "Аль-Наср". Перед этим "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду после скандального интервью португальца.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым в мире, кто набрал более 600 миллионов подписчиков в Instagram.

