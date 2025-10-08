Киевский суд признал виновным в управлении в состоянии алкогольного опьянения экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины по футболу Александра Алиева. Ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен с запретом управлять транспортными средствами на один год.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Как выяснилось, в суде Алиев вины не признал. По его мнению, у сотрудников полиции не было оснований для остановки его транспортного средства.

Ранее мы писали, как воюющий за ВСУ бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев заявил о своем отношении к экс-капитану сборной Украины Анатолию Тимощуку, который сейчас является ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "Зенит".

