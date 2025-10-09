Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военного из спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Обоим заменили ночной домашний арест на личное обязательство до 9 декабря.

Об этом сообщает "Суспильне".

На предыдущих заседаниях суд продлил Тищенко и Писаренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца - до 21 октября.

Оба обвиняемых участвовали в судебном заседании по видеосвязи.

Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября.

Как мы писали, в мае Тищенко и Писаренко смягчили меру пресечения, заменив круглосуточный домашний арест на ночной, который затем продлевали.

Напомним, 20 июня прошлого года в Днепре вооруженные неизвестные без опознавательных знаков в балаклавах, которые были вместе с Тищенко, схватили Мазоху. До применения силы дело дошло из-за конфликта, связанного с работой мошеннических колл-центров.

По версии правоохранителей, группа граждан по указанию Тищенко незаконно лишила свободы потерпевшего, удерживала его в течение определенного времени и нанесла ему телесные повреждения. Следствие уверено, что это было сделано по предварительному сговору. Дело нардепа открыто по статье о незаконном лишении свободы человека.