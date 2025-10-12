Во время подготовки к фестивалю "Cars and Copters" в Хантингтон-Бич, что в американском штате Калифорния, вертолет не справился с воздушными потоками и врезался в пешеходный мост. Сообщается о пяти пострадавших, включая одного ребенка.

Об этом сообщают местные СМИ.

По информации, упавший вертолет Bell 220SP планировалось показать не фестивале.

Во время крушения, часть обломков упала на порог отеля "Hyatt", что находится неподалеку. Очевидцы рассказали, что вертолет в небе несколько раз перевернулся, а затем стремительно потерял высоту, врезался в пальмы и наружную лестницу пешеходного моста, который проходит к отелю Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.

При этом отмечается, что погибших в результате инцидента нет.

Компания MD Helicopters организовала "эксклюзивную вечеринку по приземлению вертолётов" в лаунже на крыше Offshore 9. Изначально частников приглашали наблюдать за приземлением вертолётов с высоты птичьего полёта.

