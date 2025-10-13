В Чугуеве Харьковской области войска РФ повторно разрушили обстрелом лицей, который уже попадал под обстрел в первый год войны и был отремонтирован за 260 миллионов гривен. При этом учебное заведение даже не успели открыть.

Об этом сообщила блогер Анна Минюкова на своей странице в Facebook.

По ее словам, предполагалось, что в текущем году в регионе часть детей сможет учиться в смешанном формате, посещая этот восстановленный лицей.

"И это не редкий случай. В апреле этого года также разрушили восстановленный лицей в Старом Салтове. Но никаких выводов о целесообразности такого восстановления после этого не сделали. Это показатель реальной государственной политики. Таких школ, которые сегодня восстанавливают в прифронтовых регионах, где детей фактически не осталось, — десятки. Политические приоритеты – это не то, что заявляют. Это то, на что выделяют денежные средства. В то время как на укрытие для энергетических объектов финансирование не выделялось, власти строили символы несокрушимости и устойчивости там, где это было неуместно", — пишет Минюкова.

Ранее мы писали, что Донецкая ОВА хотела в 2025 году израсходовать почти 355 миллионов гривен на ремонт дорог коммунальной собственности, в то время как в 2024-м сумма составляла 30 миллионов. При этом подконтрольная Украине территория региона стала существенно меньше, чем была год назад.

Также мы рассказывали, что летом, когда от Покровска Донецкой области до линии фронта оставалось 20 километров, в городе высаживали цветы на клумбах.