В Северной Америке может произойти цепочка катастрофических землетрясений.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные ученых.

Ученые считают, что если произойдет мощное землетрясение у побережья Тихого океана, оно может вызвать целый ряд новых катастроф.

Новое исследование показывает, что если в зоне субдукции Каскадия случится сильный толчок, это может спровоцировать землетрясение и на разломе Сан-Андреас в Калифорнии.

Профессор Орегонского университета Крис Голдфингер напомнил, что землетрясение в Каскадии и так называют потенциально самым разрушительным в истории Северной Америки.

"Но если в тот же момент сработает и Сан-Андреас, катастрофа станет еще масштабнее", - говорит он.

Зона Каскадия тянется от канадского острова Ванкувер до северной Калифорнии. Здесь океаническая плита Хуан-де-Фука медленно уходит под континентальную плиту Северной Америки, создавая сильное напряжение в земной коре. Именно в месте их соприкосновения и может начаться разрушительное движение.

Голдфингер и его команда случайно нашли доказательства возможной связи между двумя разломами еще в 1999 году. Они брали образцы донных отложений у побережья и обнаружили необычные следы подводных оползней, которые, как оказалось, образовались в результате двух землетрясений подряд - сначала в Каскадии, потом в Сан-Андреасе.

По их данным, за последние 2,5 тысячи лет все крупнейшие землетрясения в Каскадии совпадали по времени с толчками на Сан-Андреасе.

Не все ученые согласны с этим выводом. Сейсмолог Люси Джонс из Калифорнийского технологического института считает, что нужны дополнительные доказательства, чтобы исключить простое совпадение.

"Мы часто видим закономерности там, где их нет. Поэтому важно проверить это статистически", - сказала она.

Тем не менее Джонс признает, что связь между двумя разломами выглядит логичной. По ее словам, сильное землетрясение в одном месте действительно может повлиять на соседние зоны.

"Самый опасный день - это день после большого землетрясения", - добавила сейсмолог.

