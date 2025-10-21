Верховная Рада не поддержала обращение к президенту с просьбой присвоить звание героя Украины застреленной во Львове бывшему народному депутату Ирине Фарион.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на сегодняшнем пленарном заседании, показанные во время трансляции из зала парламента.

Во время голосования о предварительной поддержке решения кнопку "за" нажали 199 нардепа. А во время голосования о собственно направлении депутатского запроса к Владимиру Зеленскому количество голосов уменьшилось и вовсе до 189. При этом минимальное необходимое количество голосов для прохождения решения составляет 226.

Напомним, присвоить звание Фарион призывал еще в феврале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, а петиция с таким требованием на сайте Офиса президента набрала необходимые 25 тысяч голосов. Козицкий просил присвоить Фарион звание Героя Украины за "плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины".

Филолога и экс-нардепа убили во Львове прошлым летом выстрелом в висок. В убийстве подозревают Вячеслава Зинченко, который свою вину отрицает.