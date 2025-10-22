Начальник штаба французских Вооружённых сил генерал Фабьен Мандон заявил, что Масква "может быть склонна продолжать войну на нашем континенте".

Об этом сообщает местное издение Le Figaro.

По словам Мандона, который возглавил Вс Франции 1 сентября, он поставил перед армией задачу "быть готовыми к конфликту через три-четыре года".

"Россия – это страна, которая может попытаться продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим фактором в том, что я готовлю", – добавил французский генерал.

Кремль имеет "представление о коллективной слабости Европы", по словам генерала Мандона, который наблюдает "раскованность в применении силы" со стороны РФ.

В то же время офицер добавил, что с экономической, демографической и промышленной точки зрения европейцы превосходят россиян.

"Россия не может нас напугать, если мы хотим защищаться", – считает генерал.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что Брюссель хочет вступить в войну с РФ и делает всё для её развязывания.

Ранее мы анализировали в каком случае может начаться война России с Европой.