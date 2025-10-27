В Черногории накаляется ситуация после нападения граждан Турции на черногорца и задержания в связи с массовыми потасовками 45 человек. На завтра жители страны собирают акцию протеста у турецкого посольства.

Ее анонс появился в соцсетях.

"За нормальную жизнь для нас и наших детей! Мы хотим жить безопасно!" - говорится в афише акции.

Она стартует в 19:00.

Тем временем местные СМИ пишут, что в городах Черногории начали жечь принадлежащие туркам машины и турецкие кафе.

Обострение турецкого вопроса в Черногории назревало давно. Между двумя народами исторически были сложные отношения: черногорцы столетиями боролись против османского владычества. Но в последнее время на это наложился фактор экспансии турецкого бизнеса в Черногорию. После того как последняя в процессе подготовки к вступлению ЕС законодательно усложнила пребывание в стране и ведение бизнеса для россиян, которые ранее были одними из основных инвесторов в сфере недвижимости, в Черногорию начали массово заходить турецкие строительные компании, которые завозили турецких рабочих.

Антитурецкие активисты и политики заявляют, что среди завезенных рабочих много людей с криминальным прошлым, которые вступают в конфликты с местными жителями.

По данным МВД Черногории, в стране постоянно или временно зарегистрированы примерно 100 тысяч иностранцев, в том числе 13 тысяч турок. Все население Черногории составляет чуть более 620 тысяч человек.

Утром мы сообщали, что Черногория отменяет безвизовый режим для граждан Турции.

Десять дней назад власти страны анонсировали еще и введение виз для туристов из России.