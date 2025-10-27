Черногория отменяет безвизовый режим для граждан Турции после инцидента в Подгорице, который спровоцировал рост межэтнической напряженности.



Об этом сообщил премьер-министр республики Милойко Спаич на своей странице в соцсети X.

Политик отметил, что мера носит временный характер и будет введена в ускоренном порядке. Он также заявил, что власти Черногории планируют начать переговоры с Турцией, чтобы найти оптимальный вариант, который позволит сохранить экономическую активность и поддержать партнерские отношения между странами.



Сам инцидент произошел в районе Забьело: турецкие граждане напали на местного жителя, который попытался защитить женщину. Мужчину избили и ранили ножом.

После этого возле здания казино, где укрылись нападавшие, собралась большая группа жителей. Полиция провела рейд и задержала 45 турок (на фото), из них 36 находились внутри казино.

На фоне происшествия в городе появились стихийные "народные патрули": местные жители всю ночь дежурили в районе, опасаясь повторения конфликтов (на видео).

Спаич подчеркнул, что безвизовый режим с Турцией временно приостанавливается для обеспечения безопасности и общественного порядка.

Ранее мы писали, что Черногория намерена в скором времени ввести визы для россиян.

Напомним, пять стран заблокировали план ЕС ужесточить получение шенгенских виз россиянами из-за угрозы туризму.