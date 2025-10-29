На прошлой неделе не очень замеченной в Украине и на Западе прошла новость о принятии Государственной думой РФ в первом чтении бюджета на следующий год.



Возможно, на нее не обратили внимания, потому что содержание российского бюджета противоречит двум наиболее распространенным в украинском и западном информпространстве тезисам: у России скоро закончатся деньги на ведение войны и Россия собирается напасть на Европу и объявить всеобщую мобилизацию.



В проекте бюджета на следующий год обращают на себя внимание два ключевых момента.



Первый: расходы и доходы увеличены крайне незначительно. В 2025 году доходы составили 38,5 трлн рублей, а расходы - 42,298 трлн рублей (дефицит 3,8 трлн). В проекте на 2026 год, соответственно, 40,3 трлн и 44,07 трлн (дефицит 3,79 трлн).



Практически на том же уровне остались и нефтегазовые доходы с учетом снижения их плана в мае 2025 года: в нынешнем году они равны 8,3 трлн рублей, а на следующий год заложено 8,9 трлн (22% от доходной части бюджета).



Второй момент: военные расходы остались почти на прежнем уровне и даже немного уменьшились. В 2026 году они планируются в сумме 12,605 трлн рублей (около $137 млрд); в 2025 году эти расходы составили 13,5 трлн рублей (около $147 млрд). Правда, немного увеличились расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, то есть финансирование полиции, Росгвардии и спецслужб. В 2026 году они составят 4,065 триллиона рублей ($44,2 млрд), в 2025-м было 3,5 триллиона ($38,0 млрд). Но в целом, как видим, на весь сектор войны и безопасности наблюдается небольшое снижение расходов.



Понятно, что к принятию в окончательном чтении или даже после него концепция бюджетных расходов может еще поменяться, но сейчас она именно такова.



О чем это свидетельствует?



То, что бюджет остался практически на уровне 2025 года, значительно повышает шансы его выполнения, а значит, и финансирования всех расходов, включая военные.



Правда, бюджет нынешнего года, по разным прогнозам, из-за более слабых нефтегазовых поступлений окажется недовыполнен на 4-10% по доходной части в сравнении с планом.



Но даже с учетом этого фактора (то есть если нефтегазовые доходы в следующем году не вырастут) выполнение бюджета на следующий год выглядит реалистичным с учетом повышения налогов и инфляции.



Для того чтобы план по доходам бюджета был радикально провален, Россия должна столкнуться с обвальным единовременным падением нефтегазовых и всех других доходов. Такого, конечно, на 100% исключать нельзя, однако до сих пор санкции и прочие меры давления не оказывали столь критического влияния на доходы бюджета.



Отсутствие же роста военных расходов указывает на то, что РФ не планирует резко увеличивать свою армию. А значит, всеобщая мобилизация не планируется. Хотя, если начнет иссякать поток контрактников, не исключены периодические призывы резервистов, чтобы пополнять действующую в Украине армию примерно в нынешнем темпе и поддерживать ее численность (или понемногу ее увеличивать). И уж тем более в проекте бюджета не просматриваются намеки на то, что РФ готовит огромную армию для нападения на Европу.

Если подытожить, РФ оставила бюджетные доходы и расходы почти на прежнем уровне, включая военные расходы.

Это означает, что с учетом повышения налогов и инфляции бюджет, скорее всего, будет выполнен даже в условиях продолжения санкционного давления. Для того чтобы бюджет был провален, на экономику РФ должны обрушиться трудности, многократно превосходящие все то, с чем она столкнулась с начала войны.

Также бюджетные показатели означают, что РФ делает ставку не на всеобщую мобилизацию и тем более не на расширение театра военных действий на Европу, а на продолжение войны на истощение в Украине примерно в нынешнем формате, в которой военные усилия если и будут наращивать, то не за счет резкого роста численности армии, а за счет увеличения числа используемых дронов и роботизированных систем, а также частоты ракетно-бомбовых ударов.



Расчет, вероятно, как и прежде, делается на то, что рано или поздно под постоянным давлением российской армии с применением тактики тысячи порезов украинский фронт рухнет из-за недостатка людей и социально-экономических проблем в тылу, особенно если будет дефицит внешнего финансирования.



Конечно, не очевидно, что этот расчет оправдается, но сейчас он, скорее всего, именно такой. И деньги на реализацию такой стратегии у России пока есть.