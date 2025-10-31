В ресторане "Латария", расположенном в Днепровском районе Днепра, 28 октября произошла перестрелка, в которой получили ранения два сотрудника СБУ.

Инцидент произошёл вечером около 22:40.

По предварительным данным, между двумя сотрудниками Службы безопасности Украины и местным жителем возник конфликт во время отдыха в заведении. Ссора быстро переросла в агрессивную перепалку, после чего мужчины вышли на улицу, чтобы разобраться. Там ситуация обострилась до предела, и один из сотрудников СБУ Дмитрий Пильтяй достал табельный пистолет "Глок-17" и начал угрожать оппоненту. В ответ мужчина ударил силовика по голове, тот упал, а нападавший завладел оружием и произвёл около двенадцати выстрелов в направлении обоих работников СБУ.

В результате Виталий Кушнарёв получил ранение левой стопы и перелом костей носа, а Дмитрий Пильтяй был госпитализирован с травмой головы.

Нападавший попытался скрыться, однако полицейские быстро установили его личность и задержали. Им оказался 59-летний житель Днепра Юрий Шаталов, который признался в содеянном.

На месте происшествия правоохранители изъяли пистолет "Глок-17" и другие вещественные доказательства. По факту инцидента ведётся следствие.

